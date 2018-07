Wien (AFP) Bei den Marathonverhandlungen über ein Atomabkommen mit dem Iran soll es am Dienstagvormittag eine abschließende Sitzung der Außenminister der 5+1-Gruppe mit Teheran geben. Das "letzte Plenartreffen" werde um 10.30 Uhr im UN-Gebäude in Wien beginnen, erklärte die EU-Sprecherin Catherine Ray am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Im Anschluss soll eine Pressekonferenz stattfinden, bei der eine Einigung mit dem Iran verkündet werden könnte.

