München (AFP) Wegen der Infektionsgefahr in Schwimmbädern raten Augenärzte zu einer Schwimmbrille. Trotz des Chlors im Badewasser sammelten sich Schmutzpartikel und Keime im Becken, die in Hornhaut und Bindehaut des Auges eindringen und dort Entzündungen verursachen können, teilte die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) am Dienstag in München mit. Zudem könnten durch eine Reaktion von Chlor mit Urin, Schweiß und Schmutz reizende chemische Verbindungen entstehen, die den schützenden Tränenfilm der Augen angreifen.

