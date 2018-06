Frankfurt/Main (AFP) Die deutschen Maschinenbauer haben die Einigung im Atomstreit mit dem Iran begrüßt. "Diese politische Entscheidung ist ein Meilenstein internationaler Außenpolitik", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Thilo Brodtmann, am Dienstag in Frankfurt am Main. Es gebe aber noch viele ungeklärte Fragen. Um wirtschaftlich relevant zu werden, müsse die Einigung "erst rechtlich umgesetzt werden - und das wird wohl noch etwas dauern", erklärte Brodtmann. Da die Sanktionen schrittweise abgebaut werden sollten, bleibe das Embargorecht für das Geschäft mit dem Iran weiter relevant. Dies könne für den deutschen Maschinenbau "im Detail viele Hemmnisse bedeuten".

