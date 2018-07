Den Haag (AFP) Bei einem europweiten Einsatz gegen eine Organisation von Steuerbetrügern haben Fahnder aus Deutschland und anderen Ländern 14 Verdächtige festgenommen. An der Operation "Vertigo 2" waren neben der Behörde Eurojust insgesamt mehr als 250 Polizeibeamte aus Deutschland, Großbritannien, Tschechien, Polen und den Niederlanden sowie mehreren weiteren Ländern beteiligt, wie es in einer gemeinsamen Erklärung von Eurojust und Europol am Dienstag hieß. Demnach wurden 40 Orte durchsucht. Der europaweite Einsatz sei auf Betreiben der Staatsanwaltschaft Augsburg und der bayerischen Polizei erfolgt.

