Berlin (AFP) Kurz vor der erwarteten Bundestagsentscheidung zu den Verhandlungen über ein weiteres Hilfspaket für Griechenland reist die Spitze der deutschen Grünen am Mittwoch nach Athen. Die beiden Parteichefs Simone Peter und Cem Özdemir werden in der griechischen Hauptstadt Vertreter der dortigen Regierung, der griechischen Grünen und anderer Parteien treffen, wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte. Sie werden in Athen zudem der Parlamentssitzung zu dem Hilfspaket beiwohnen, bei der die Abgeordneten Beschlüsse zur Rente und zur Mehrwertsteuer fassen sollen. Dies hatten die Geberländer von Griechenland verlangt.

