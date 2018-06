Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat Haftbefehl gegen zwei mutmaßliche Unterstützer der dschihadistischen Gruppe Junud al-Sham (Soldaten Syriens) in Syrien erwirkt. Den beiden Männern Ismet D. und Emin F. aus Berlin werde Unterstützung einer terroristischen Vereinigung sowie Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen, teilte die Bundesanwaltschaft am Dienstag in Karlsruhe mit.

