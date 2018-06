Brüssel (AFP) Das neue Hilfsprogramm der Euro-Länder für das vom Staatsbankrott bedrohte Griechenland wird voraussichtlich höchstens 50 Milliarden Euro schwer sein. Zwar habe Athen in den kommenden drei Jahren einen Finanzierungsbedarf von bis zu 86 Milliarden Euro, der Euro-Rettungsfonds ESM müsse davon aber nur "40 bis 50 Milliarden Euro" abdecken, hieß es am Dienstag aus EU-Kreisen in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs der Eurozone hatten Griechenland am Montag unter harten Auflagen ein drittes Hilfspaket in Aussicht gestellt. Dabei gaben sie den Finanzierungsbedarf mit 82 bis 86 Milliarden Euro an.

