Frankfurt/Main (AFP) Der Wechsel an der Spitze von Deutschlands größter Gewerkschaft wird konkreter: Der Vorstand der IG Metall hat den Personalvorschlag für die zukünftige Führung der Gewerkschaft einstimmig beschlossen, wie die Gewerkschaft am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Demnach soll Jörg Hofmann, derzeit Zweiter Vorsitzender der Metaller, im Oktober das Amt des Ersten Vorsitzenden übernehmen. Bereits Anfang Juni hatte IG-Metall-Chef Detlef Wetzel Hofmann als seinen Nachfolger vorgeschlagen.

