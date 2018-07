Berlin (AFP) Die Deutsche Wirtschaft hat die Einigung im Atomstreit mit dem Iran begrüßt. Die Einigung sei "ein wichtiger Beitrag für Stabilität und Sicherheit in der gesamten Region", erklärte Ulrich Grillo, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), am Dienstag in Berlin. Während 2014 Güter im Wert von 2,4 Milliarden Euro zwischen Deutschland und dem Iran gehandelt worden seien, halte der BDI nach der Aufhebung der Wirtschaftssanktionen mittelfristig ein Exportvolumen von über zehn Milliarden Euro für realistisch.

