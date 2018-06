Mainz (AFP) Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) will das Schlachten von trächtigen Kühen verbieten. "Es ist absolut inakzeptabel, dass trächtige Rinder geschlachtet werden. Deswegen wollen und müssen wir etwas dagegen tun", sagte Schmidt in einem Interview mit dem ARD-Magazin "Report Mainz", das am Dienstagabend ausgestrahlt werden sollte. Schmidt will die Praxis demnach auf europäischer Ebene regeln, aber auch national etwas dagegen unternehmen.

