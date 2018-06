Berlin (AFP) Verbraucher sollen künftig besser vor hohen Dispozinsen geschützt werden. Die Bundesregierung will dazu am Mittwoch einen Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) verabschieden, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus dem Justizministerium erfuhr. Banken sind demnach in Zukunft verpflichtet, überschuldeten Kunden ein Beratungsangebot zu machen. Zu weiteren Details des Entwurfes wollte sich das Ministerium zunächst nicht äußern.

