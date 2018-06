München (AFP) Die Hypo-Vereinsbank macht einem Zeitungsbericht zufolge als erstes großes Geldinstitut in Deutschland bei schweren Steuerdelikten reinen Tisch. Die Bank gebe zu, den Staat bei Aktiendeals und mit Schwarzgeldgeschäften in Luxemburg hintergangen zu haben, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Dienstag. Das Institut bekomme dafür einen großen Strafrabatt. Die Hypo-Vereinsbank wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren.

