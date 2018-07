Bonn (AFP) Bei der Deutschen Post hat die erste Tarifverhandlungsrunde mit der Fachgewerkschaft DPV keine Annäherung gebracht. Wie die DPV am Dienstag mitteilte, wurden die Gespräche "nach einer umfassenden Sondierung ergebnislos vertagt". Die Verhandlungen sollen demnach an einem neuen Termin fortgesetzt werden. Die DPV hatte ihre Mitglieder Mitte Juni bundesweit in einen unbefristeten Streik gerufen, diesen aber nach dem Tarifabschluss der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi vor gut einer Woche unterbrochen, wie ein Sprecher mitteilte.

