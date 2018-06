Lüneburg (AFP) Im Lüneburger Auschwitz-Prozess gegen den früheren SS-Buchhalter Oskar G. hat die Verteidigung einen Freispruch gefordert. Der Angeklagte sei in dem Lager tätig gewesen und habe auch Dienst an der Rampe getan, habe dabei aber keine strafrechtlich relevante Beihilfe zum Massenmord in den Gaskammern geleistet, sagte Anwalt Hans Holtermann am Dienstag vor dem Lüneburger Landgericht. G. selbst äußerte in seinem letzten Wort an das Gericht mit bewegter Stimme Reue. "Es tut mir ausdrücklich leid", sagte er. Das Urteil will das Gericht überraschend bereits am Mittwoch verkünden.

