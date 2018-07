Karlsruhe (AFP) Der Bundesgerichtshof (BGH) will klären, unter welchen Voraussetzungen psychisch kranke und deshalb unter rechtlicher Betreuung stehende Menschen gegen ihren Willen operiert werden dürfen. Der BGH hält die 2013 eingeführten gesetzlichen Regelungen zu ärztlichen Zwangsmaßnahmen laut einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss für teilweise verfassungswidrig und legte einen umstritten Fall dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vor. In dem Verfahren soll einer krebskranken Patientin gegen ihren Willen eine Brust amputiert werden. (Az. XII ZB 89/15)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.