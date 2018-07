Kansas City (SID) - Außenseiter Haiti hat nach einem überraschenden Sieg gegen WM-Teilnehmer Honduras Jürgen Klinsmanns US-Boys ins Viertelfinale des Fußball-Gold-Cups begleitet. Die Haitianer besiegten Honduras zum Abschluss der Gruppe A mit 1:0 (1:0) und eroberten noch Rang zwei. Die bereits qualifizierten US-Amerikaner kamen zum Abschluss in Kansas zu einem 1:1 (0:1) gegen Panama, das nach drei Unentschieden in drei Spielen noch hoffen darf, als einer der besten Gruppendritten in die Runde der besten Acht einzuziehen.

Titelverteidiger USA spielt bei der Kontinental-Meisterschaft der Region Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik am Samstag im ersten Achtelfinale gegen den Dritten der Gruppe B oder C, was nach aktuellem Stand El Salvador oder Guatemala wären. Danach trifft Haiti auf den Sieger der Gruppe B, die aktuell von den von Winfried Schäfer trainierten Jamaikanern angeführt wird. Die Fußballer des karibischen Inselstaates sind beim 13. Gold Cup erst zum fünften Mal vertreten und stehen zum dritten Mal nach 2002 und 2009 im Viertelfinale.

Haitis Siegtreffer erzielte Duckens Nazon bereits in der 13. Minute. Die USA waren durch den beim FC Dallas spielenden Blas Perez in Rückstand geraten, der frühere Mönchengladbacher Michael Bradley rettete mit seinem Tor in der 55. Minute den Punkt.

Klinsmann hatte seine vier Bundesliga-Profis John Brooks (Hertha BSC), Timothy Chandler (Frankfurt), Alfredo Morales (FC Ingolstadt) und Fabian Johnson (Gladbach) wieder in die Startelf beordert, nachdem sie beim 1:0 gegen Haiti noch allesamt auf der Bank gesessen hatten und nur Johnson eingewechselt worden war.