Brüssel (AFP) Die Europäische Kommission hat am Dienstag die Übernahme der irischen Fluggesellschaft Aer Lingus durch den Luftfahrtkonzern International Airlines Group (IAG) genehmigt. Der Mutterkonzern von British Airways und Iberia habe Zugeständnisse gemacht, nachdem die Kommission Wettbewerbsbedenken geäußert habe, hieß es in einer Erklärung der Kommission in Brüssel. Am Freitag hatte die irische Billigfluggesellschaft Ryanair als größter Einzelaktionär ihren Widerstand gegen das Kaufangebot IAG aufgegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.