Paris (SID) - Der Wechsel von Welthandballer Nikola Karabatic in seine französische Heimat zum Meister Paris St. Germain ist perfekt. Bei seinem neuen Klub erhält der 31-Jährige einen Vierjahresvertrag. Dies teilte PSG am Dienstag mit. Karabatic, Welt- und Europameister sowie Olympiasieger, hatte nach der abgelaufenen Saison von einer Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht und Champions-League-Sieger FC Barcelona verlassen.

Der frühere Kieler stand seit 2013 bei den Katalanen unter Vertrag. Mit Barcelona gewann der Rückraumspieler insgesamt zwölf Titel, darunter Ende Mai die Champions League in Köln.

Ende der vergangenen Woche war Karabatic wegen Beteiligung an einer Spielmanipulation zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro verurteilt worden. Dies entschied ein Gericht in Montpellier. 15 weitere Personen wurden mit verschiedenen Sanktionen belegt.

Im konkreten Fall geht es um ein Match vor mehr als drei Jahren. Im Mai 2012 hatte Karabatic mit seinem damaligen Team Montpellier HB überraschend beim Abstiegskandidaten Cesson-Rennes Métropole HB mit 28:31 verloren. Wenig später geriet die Gruppe unter Verdacht, mit selbst oder durch Angehörige platzierten Wetten auf einen Halbzeitrückstand Geld kassiert zu haben. Karabatic hat die Anschuldigungen stets zurückgewiesen.