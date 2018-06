Wien (AFP) Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat sich zuversichtlich geäußert, die Einhaltung des am Dienstag in Wien vereinbarten Atomabkommens mit dem Iran überprüfen zu können. "Ich habe Vertrauen in unsere Fähigkeit, diese wichtige Aufgabe erfüllen zu können", sagte der IAEA-Generaldirektor Yukiya Amano am Dienstag in Wien. Die UN-Organisation ist gemäß dem Abkommen dafür zuständig, die Einhaltung der Vereinbarung zu überprüfen und sicherzustellen, dass Teheran seine Verpflichtungen erfüllt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.