Bangalore (AFP) In Indien will der schwedische Fahrzeugbauer Volvo Busse für den europäischen Markt bauen lassen. "Wir werden der erste Bus-Hersteller sein, der von Indien aus den europäischen Markt beliefert", sagte der Chef der Volvo Buses Corporation, Hakan Agnevall, am Dienstag, in Bangalore. Das Unternehmen profitiere unter anderem von den geringen Produktionskosten in Indien.

