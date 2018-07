Bagdad (AFP) Im Kampf gegen die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) hat die US-geführte Koalition in der Nähe der irakischen Stadt Ramadi an einem einzigen Tag fast 30 Luftangriffe geflogen. Bei den 29 Einsätzen in der Nähe der vom IS gehaltenen Hauptstadt der Provinz Anbar seien am Sonntag mehrere Fahzeuge der Dschihadisten zerstört worden, teilte die US-Armee am Montag mit. Die Luftangriffe seien neuen Einsätzen irakischer Bodentruppen in Anbar vorausgegangen. Dabei wurde der IS zunächst aus den beiden Dörfern Albu Schudschel und Schiha östlich von Ramadi vertrieben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.