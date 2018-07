Jerusalem (AFP) Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat scharfe Kritik an der Einigung zwischen den Weltmächten und dem Iran im jahrelangen Atomstreit geübt. Die in Wien erzielte Vereinbarung der fünf UN-Vetomächte und Deutschlands mit Teheran sei "ein historischer Fehler für die Welt", sagte Netanjahu am Dienstag nach Angaben seines Büros vor einem Treffen mit dem niederländischen Außenminister Bert Koenders. "Auf allen Gebieten, auf denen der Iran daran hätte gehindert werden sollen, Atomwaffenfähigkeit zu erlangen, wurden enorme Kompromisse gemacht", kritisierte Netanjahu demnach.

