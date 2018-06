Ottawa (AFP) Kanada und die Ukraine haben sich einem Pressebericht zufolge auf ein Freihandelsabkommen geeinigt. Wie die kanadische Zeitung "Globe and Mail" berichtete, soll das Abkommen am Dienstag bei einem Besuch des ukrainischen Ministerpräsidenten Arseni Jazenjuk in Ottawa unterzeichnet werden. Der Handel zwischen beiden Ländern belief sich im vergangenen Jahr auf 244 Millionen Dollar (220 Millionen Euro).

