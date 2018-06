Gladbacher Amin Younes wechselt zu Ajax Amsterdam

Rottach-Egern (dpa) - Junioren-Nationalspieler Amin Younes wechselt vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zu Ajax Amsterdam. Dies bestätigte Sportdirektor Max Eberl am Dienstag dem TV-Sender Sky Sport News HD. "Es sind nur noch Details zu klären", sagte Eberl. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler Younes, der seit 2000 bei Borussia spielt, war in der vergangenen Saison an den Zweitligaclub 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen und zum Trainingsstart wieder nach Mönchengladbach zurückgekehrt. Younes kam bei der U21-EM in Tschechien in allen vier Spielen der deutschen Elf zum Einsatz.

Offenbar Hacker-Angriff auf Froome-Daten - Sky schaltet Anwälte ein

La Pierre-Saint-Martin (dpa) - Tour-de-France-Favorit Chris Froome und sein Sky-Team sind offenbar Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. "Wir glauben, dass jemand unsere Trainingsdaten gehackt hat und die Dateien von Froome besitzt. Wir haben Anwälte eingeschaltet", sagte Teamchef Dave Brailsford. Spekulationen darüber, wer hinter dem Angriff steckt, wollte Brailsford nicht anstellen. In den sozialen Netzwerken sind offenbar Leistungsparameter aufgetaucht, die das Team streng unter Verschluss hält.

Russischer Fußballverband und Trainer Capello beenden Zusammenarbeit

Moskau (dpa) - Nach schwachen Ergebnissen in der EM-Qualifikation hat sich der russische Fußballverband von Nationaltrainer Fabio Capello getrennt. Der 69-jährige Italiener war seit 2012 Coach der Sbornaja und sollte das Team auch zur Heim-WM 2018 führen. Beide Seiten hätten sich auf eine Auflösung des Vertrags geeinigt, teilte der Verband am Dienstag in Moskau mit. Als Nachfolger ist Leonid Sluzki im Gespräch, derzeit Coach von ZSKA Moskau. Details der Trennung waren zunächst nicht bekannt. Zuletzt hieß es, der Verband müsse Capello bei einer vorzeitigen Trennung eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen. Russland belegt in der EM-Quali derzeit den dritten Gruppenplatz.

Dormagener Säbelfechter Max Hartung erreicht WM-Viertelfinale

Moskau (dpa) - Säbelfechter Max Hartung aus Dormagen steht bei der WM im Viertelfinale und hat seine Medaillenchancen gewahrt. Der EM-Zweite schlug am Dienstag in der Moskauer Olympia-Halle Italiens Athen-Olympiasieger Aldo Montano nach anfangs hohen Rückständen von 0:5, 2:6 und 4:7 am Ende noch sicher mit 15:11. Damit hat der 25 Jahre alte Hartung zum dritten Mal nach 2013 und 2014 im Einzel ein WM-Viertelfinale erreicht. 2013 war er in Budapest Sechster, vor einem Jahr in Kasan in Russland Siebter geworden.

Auch Friedsam bei WTA-Turnier in Båstad mit Auftaktsieg

Båstad (dpa) - Anna-Lena Friedsam hat als zweite deutsche Tennisspielerin das Achtelfinale beim WTA-Turnier in Båstad erreicht. Die Rheinländerin gewann ihr Auftaktmatch gegen Sara Sorribes Tormo aus Spanien am Dienstag klar mit 6:1, 6:2. Bereits am Montag war Mona Barthel unter die letzten 16 beim Sandplatzturnier in Schweden eingezogen, das mit 250 000 Dollar dotiert ist. Ausgeschieden sind Carina Witthöft und Laura Siegemund.