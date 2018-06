Oslo (AFP) Die norwegische Regierung will vier Jahre nach den Attentaten des Rechtsextremen Anders Behring Breivik, der in Oslo 77 Menschen tötete, eine Ausstellung zu den damaligen Vorgängen eröffnen. Das Vorhaben, das für den Jahrestag am 22. Juli angekündigt wurde, löste bereits im Vorfeld heftige Debatten aus: "Ein Breivik-Museum im Regierungsviertel? - Nein, danke!", twitterte John Christian Elden, einer der Anwälte der Nebenkläger aus dem Prozess, in dem Breivik zu einer Haftstrafe von mindestens 21 Jahren verurteilt wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.