La Pierre-Saint Martin (SID) - Der britische Radprofi Christopher Froome hat die erste Bergetappe der 102. Tour de France gewonnen. Nach 167 km setzte sich der 30 Jahre alte Sky-Profi auf 1610 m Höhe in La Pierre-Saint Martin mit rund einer Minute Vorsprung auf seinen Teamkollegen Richie Porte (Australien) durch und verteidigte damit souverän das Gelbe Trikot.

Am französischen Nationalfeiertag gab es derweil für einen deutschen Profi Grund zur Freude: Sprintstar André Greipel (Lotto-Soudal) gewann nach 124 km den Zwischensprint in Trois-Villes und holte sich mit 225 Punkten das Grüne Trikot vom Slowaken Peter Sagan (Tinkoff-Saxo/222) zurück.

Froome lag bei seinem insgesamt fünften Tour-Etappensieg im Ziel auf 1610 m Höhe in La Pierre-Saint Michel 59 Sekunden vor seinem Teamkollegen Richie Porte (Australien). Der gebürtige Kenianer führt in der Gesamtwertung 2:52 Minuten vor dem Amerikaner Tejay van Garderen (BMC).

Der kolumbianische Bergfloh Nairo Quintana, der als einziger der Favoriten nicht völlig abgehängt wurde, und das Ziel als Dritter mit 10:4 Minuten Rückstand auf Froome erreichte, ist mit 3:09 Minuten im Gesamtklassement hinter Froome der letzte verbliebene Kontrahent.

Ein Waterloo erlebte Nibali, der schon auf den ersten Metern des Schlussanstiegs am Ende seiner Kräfte war. Mit 4:25 Minuten Rückstand auf Froome erreichte der Astana-Star das Ziel, hat im Gesamtklassement bereits fast sieben Minuten verloren. Auch Tinkoff-Kapitän Contador kann sich den zweiten Rundfahrt-Sieg binnen zwei Monaten abschminken: 2:51 Minuten kassierte Contador am Dienstag, 4:04 Minuten sind es in der Gesamtwertung.