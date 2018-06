Genf (AFP) Das Matterhorn hat den 150. Jahrestag seiner Erstbesteigung am Dienstag menschenleer verbracht. Zum Gedenken an die rund 500 Alpinisten, die seit der Erstbesteigung an dem berühmten Schweizer Gipfel ihr Leben gelassen haben, war der Aufstieg am Dienstag verboten. Polizisten überwachten die Zugangsrouten. Auf dem Friedhof von Zermatt wurde ein Grab des unbekannten Bergsteigers eingeweiht.

