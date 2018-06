Wien (AFP) Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat den offiziellen Abschluss eines Atomabkommens mit dem Iran verkündet. "Wir haben die Einigung", erklärte Mogherini am Dienstagmittag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Das historische Abkommen zwischen dem Iran und den fünf UN-Vetomächten und Deutschland soll den jahrelangen Konflikt um das iranische Atomprogramm endgültig beilegen. Zuvor hatte Mogherini das Atomabkommen als "Zeichen der Hoffnung für die ganze Welt" gewürdigt. Es öffne ein "neues Kapitel in den internationalen Beziehungen", sagte sie in Wien.

