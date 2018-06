Washington (AFP) Zwei Tage nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in einer abgelegenen Bergregion im Westen der USA ist eine 16-Jährige lebend gefunden worden. Autumn Veatch war mit ihren Stief-Großeltern in der Maschine auf dem Flug nach Montana, als diese am Samstag über dem Cascade-Mountain-Gebirgszug im Bundesstaat Washington abstürzte. Wie die "Seattle Times" am Dienstag berichtete, versuchte das Mädchen, seine Großeltern aus dem Flugzeug zu ziehen, bevor es einem Flusslauf bis zu einer Straße folgte und schließlich einen Laden im nächstgelegenen Ort erreichte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.