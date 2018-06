New York (AFP) Nach einer Niederlage in einem Prozess um ein Sexvideo ist der US-Rapper 50 Cent nach eigenen Angaben pleite. Der 40-Jährige meldete am Montag bei einer Bundesbehörde Privatinsolvenz an, wie aus entsprechenden Dokumenten hervorgeht. Darin bezifferte 50 Cent seine Guthaben und Schulden jeweils auf Summen zwischen zehn und 50 Millionen Dollar (neun bis 45 Millionen Euro).

