Nairobi (AFP) Zehn Tage vor dem Besuch von US-Präsident Barack Obama in Kenia hat Washington vor der Gefahr von Anschlägen in dem ostafrikanischen Land gewarnt. Bei derartigen "öffentlichen Ereignissen" ergebe sich für "kriminelle Elemente" die Gelegenheit, die Teilnehmer ins Visier zu nehmen, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung des US-Außenministeriums. "Ereignisse großen Formats" wie der Weltgipfel des Unternehmertums in Nairobi am 24. Juli, bei dem Obama reden will, könnten "von Terroristen als Ziel ausgewählt werden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.