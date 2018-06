Islamabad (AFP) Der flüchtige Taliban-Chef Mullah Omar hat sich für Friedensverhandlungen der afghanischen Extremistenbewegung zur Überwindung des tödlichen Konflikts mit der Regierung in Kabul ausgesprochen. Die Gespräche seien "legitim", wenn sie "das Ende der Besatzung Afghanistans" zum Ziel hätten, hieß es in einer am Mittwoch im Internet veröffentlichten Erklärung Omars vor dem Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan.

