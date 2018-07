Salt Lake City (SID) - Tibor Pleiß hat als neunter deutscher Basketballer den Sprung in die nordamerikanische Profiliga NBA geschafft. Vor dem 25-Jährigen, der ab der kommenden Saison für die Utah Jazz spielen wird, waren Frido Frey, Uwe Blab, Christian Welp, Detlef Schrempf, Dirk Nowitzki, Dennis Schröder, Tim Ohlbrecht und Elias Harris von einem Klub aus der besten Liga der Welt verpflichtet worden. Chris Kaman, bis heute in der NBA aktiv, und Shawn Bradley (1993-2005) wurden eingebürgert, um für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt zu sein. Beide sind gebürtige US-Amerikaner.

Den Anfang machte Frey im Gründungsjahr der Liga 1946 bei den New York Knicks. Nowitzki spielt seit 1998 für die Dallas Mavericks und wurde 2011 als erster und bislang einziger Deutscher NBA-Champion. Schröder läuft seit 2013 für die Atlanta Hawks auf. Ohlbrecht und Harris konnten sich in der NBA nicht durchsetzen und sind nach Deutschland zurückgekehrt. - Die deutschen NBA-Profis in der Übersicht:

Frido Frey: New York Knicks (1946/47)

Uwe Blab: Dallas Mavericks (1985-1989), Golden State Warriors (1989/90), San Antonio Spurs (1989/90)

Christian Welp: Philadelphia 76ers (1987-1989), San Antonio Spurs (1989/90), Golden State Warriors (1989/90)

Detlef Schrempf: Dallas Mavericks (1985-1989), Indiana Pacers (1989-1993), Seattle SuperSonics (1993-1999), Portland Trail Blazers (1999-2001)

Dirk Nowitzki: Dallas Mavericks (seit 1998)

Dennis Schröder: Atlanta Hawks (seit 2013)

Tim Ohlbrecht: Houston Rockets, Philadelphia 76ers (2013)

Elias Harris: Los Angeles Lakers (2013)

Tibor Pleiß: Utah Jazz (ab 2015)