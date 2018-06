Brüssel (AFP) Trotz Kritik aus Deutschland und Großbritannien will die EU-Kommission den Alt-Rettungsfonds EFSM nutzen, um Griechenland bis zum Start eines neuen Hilfspakets finanziell über Wasser zu halten. Der Einsatz des EFSM sei "der bestmögliche Weg", sagte der für den Euro zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, am Mittwoch in Brüssel. Ihm zufolge sollen durch den Fonds sieben Milliarden Euro für drei Monate vergeben werden. Allerdings sehe die Kommission, dass es "ein politisches Problem" gebe, insbesondere die Nicht-Euro-Staaten von der Nutzung des EFSM zu überzeugen.

