Leipzig (AFP) Der Flughafen München hat juristisch eine wichtige Hürde für den gewünschten, politisch aber auf Eis liegenden Bau einer dritten Start- und Landebahn genommen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies mit am Mittwoch veröffentlichten Beschlüssen die Beschwerden des Bundes Naturschutz in Bayern und mehrerer Privatpersonen gegen die Genehmigung zurück. Allerdings liegt das Projekt auf Eis, da die Münchner 2012 in einem Bürgerentscheid gegen den Bau gestimmt haben.

