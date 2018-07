Berlin (AFP) Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) beklagt das schrumpfende Angebot an Berufsschulen in Deutschland. Es sei "besorgniserregend, dass immer mehr Berufsschulen ihre Pforten schließen müssen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der Online-Ausgabe der "Welt" am Mittwoch. Die zunehmende Konzentration der Schulen führe zu weiten Wegen für immer mehr Azubis. Einer Umfrage des Verbandes zufolge befürchten die Betriebe, "dass sich dies negativ auf die Attraktivität der Ausbildung auswirkt".

