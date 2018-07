Bottrop (AFP) Weil sie von einem zutraulichen und offenbar ein wenig geschwächten Eichhörnchen verfolgt wurde, hat eine junge Frau am Mittwoch die Polizei im nordrhein-westfälischen Bottrop um Hilfe gebeten. Vor Ort überzeugten sich die per Notruf alarmierten Beamten davon, dass das zutrauliche Tier der Frau tatsächlich nicht von der Seite wich. "Sie nahmen den Verfolger in Gewahrsam und brachten ihn zur Polizeiwache", hieß es im Polizeibericht.

