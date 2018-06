Brüssel (AFP) Die EU hat gegen die zum Bahn-Konzern gehörende Logistikfirma Schenker und die zu den Österreichischen Bundesbahnen gehörende Express Interfracht Wettbewerbsstrafen in Millionenhöhe verhängt. Schenker solle für die Beteiligung an einem Güterzug-Kartell rund 32 Millionen Euro zahlen und Express Interfracht gut 17 Millionen Euro, teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mit.

