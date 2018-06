Berlin (AFP) Die FDP will enttäuschten Anhängern der AfD keine neue politische Heimat bieten. Mandatsträger und Mitglieder der AfD hätten bis zuletzt "die ganzen Ressentiments gegen Minderheiten, 'Altparteien' und 'Lügenpresse' mitgetragen", sagte FDP-Chef Christian Lindner der "Welt" (Montagsausgabe). "Die können nicht am Tag darauf in einer liberalen Traditionspartei willkommen sein."

