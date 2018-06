Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) wird am Sonntag zu einem zweitägigen Besuch in den Iran aufbrechen. Bei der Reise, die wenige Tage nach dem Durchbruch bei den internationalen Atomverhandlungen mit dem Iran erfolgt, werde der Vizekanzler von einer kleinen Wirtschafts- und Wissenschaftsdelegation begleitet, wie sein Ministerium am Mittwoch in Berlin mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.