Berlin (AFP) Wegen der ersten sommerlichen Hitzetage und des Poststreiks ist der Bestand an Blutspenden in Deutschland drastisch geschrumpft. Die Blutspenden seien in den vergangenen Wochen in einigen Regionen um bis zu 30 Prozent zurückgegangen, wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Dienstagabend in Berlin mitteilte. Die Versorgungslage mit Blutkonserven sei bundesweit "sehr angespannt".

