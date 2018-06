Karlsruhe (AFP) Das Bundesverfassungsgericht hat die Kompetenz von Staatsanwaltschaften beschnitten, Wohnungen wegen "Gefahr im Verzug" auch ohne richterliche Anordnung durchsuchen zu lassen. Sobald bei einem Richter ein Durchsuchungsantrag gestellt wurde, endet die Kompetenz der Staatsanwaltschaft auch dann, wenn der Ermittlungsrichter nicht kurzfristig entscheiden kann oder will, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss der Verfassungshüter. Das Gericht erklärte damit drei Durchsuchungsaktionen für rechtswidrig. (Az. 2 BvR 2718/10 u.a.)

