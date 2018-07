Düsseldorf (AFP) Kinder- und Jugendärzte haben eine bessere Gesundheitsversorgung der nach Deutschland eingewanderten Kinder und Jugendlichen gefordert. Gerade minderjährige Flüchtlinge hätten oft massive körperliche Beschwerden und seien oft traumatisiert, erklärte die Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (DGSPJ) am Mittwoch in Düsseldorf. Besonders im frühen Kindesalter seien noch Maßnahmen zur Vorbeugung oder Früherkennung und die Behandlung schwerwiegender Erkrankungen möglich. In späteren Jahren sei dies kaum noch nachzuholen.

