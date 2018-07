Hamburg (AFP) In Baden-Württemberg und in Hamburg sind die Menschen mit ihren Regierungschefs am zufriedensten: Nach einer vom "Stern" am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Umfrage sind 68 Prozent der Hamburger Wahlberechtigten mit ihrem Ersten Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) zufrieden und 65 Prozent der Baden-Württemberger mit ihrem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

