Hamburg (AFP) Der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel hat den Heiratsantrag seines langjährigen Lebensgefährten auf ungewöhnliche Weise bekommen. "Er hat mir im Flugzeug über New York einen Umschlag mit einem USB-Stick gegeben, auf dem das Lied 'I wanna marry you' war", sagte Bettel dem "Zeit Magazin". Das Stück mit dem eindeutigen Titel - "Ich will dich heiraten" - verfehlte seine Wirkung nicht: Er habe "Ja gesagt und geweint", berichtete Bettel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.