Bangui (AFP) Internationale Forstwirtschaftskonzerne haben laut einer Aktivistengruppe in großem Umfang Rebellen in der Zentralafrikanischen Republik unterstützt. Mit finanziellen Zuwendungen an verschiedene Rebellengruppen hätten die Konzerne dafür gesorgt, dass sie trotz des bewaffneten Konflikts in dem Land illegal Holz exportieren konnten, schrieb die Nichtregierungsorganisation (NGO) Global Witness in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Vor allem mit drei Holzeinschlagunternehmen aus Frankreich, dem Libanon und China hätten die Rebellen "lukrative Absprachen" getroffen.

