Mettmann (AFP) Polizei verteilt Knöllchen an Polizisten: Wegen eines Parkverstoßes hat die Kreispolizeibehörde im nordrhein-westfälischen Mettmann am Mittwoch den Fahrer eines Streifenwagens gebührenpflichtig verwarnt. Nach Angaben der Ordnungshüter hatten die Streifenpolizisten am Dienstag ihren Einsatzwagen auf einem Gehweg geparkt - nicht wegen eines polizeilichen Einsatzes, sondern um schnell in einer Bäckerei einzukaufen.

