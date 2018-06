Berlin (AFP) Kuba erhält erstmals Besuch von einem deutschen Bundesaußenminister: Mit einem zweitägigen Besuch will Frank-Walter Steinmeier (SPD) ab Donnerstag eine Intensivierung der Beziehungen mit dem kommunistisch regierten Land einleiten, wie sein Sprecher am Mittwoch in Berlin ankündigte. Der Minister reagiere damit auf den "vorsichtigen und behutsamen Wandel", den die kubanische Führung eingeleitet habe.

