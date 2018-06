München (AFP) Die Kosten für den behindertengerechten Umbau einer Motorjacht können nicht als außergewöhnliche Belastung bei der Einkommensteuer geltend gemacht werden. Eine Motorjacht zählt im Gegensatz zu einer behindertengerechten Wohnung nicht zum existenznotwendigen Grundbedarf, entschied der Bundesfinanzhof (BFH) in einem am Mittwoch in München veröffentlichten Beschluss. (Az.VI R 30/14)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.