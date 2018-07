Berlin (AFP) Die Gewerkschaft Verdi hat zum 20. Geburtstag des Internethändlers Amazon Proteste gegen die Arbeitsbedingungen bei dem Unternehmen angekündigt. Zum Jubiläum an diesem Mittwoch sollten Beschäftigte an Amazon-Standorten T-Shirts mit dem Aufdruck "Pro Amazon - Mit Tarifvertrag" während ihrer Arbeit tragen, teilte Verdi in Berlin an. Außerdem sollten die Beschäftigten die Arbeit aus Protest für eine Minute niederlegen.

